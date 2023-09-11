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الهند والسعودية توقعان 20 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ومصرفي وتكنولوجي

i24NEWS

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، 9 سبتمبر 2023.
EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFPولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، 9 سبتمبر 2023.

وذكرت القناة أنه "من المتوقع أن يصل عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى الذي تستمر أعماله اليوم، إلى حوالي 40 اتفاقية في مختلف المجالات".

قامت السعودية والهند، اليوم الإثنين، بالتوقيع على 20 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ومصرفي وتكنولوجي بين البلدين، ضمن مساعيهما لتعزيز التقارب المشترك.

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وأفادت قناة الإخبارية السعودية (حكومية)، أن بن سلمان شهد اليوم، افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي، وأشرف على توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية ومصرفية.

وذكرت القناة أنه "من المتوقع أن يصل عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى الذي تستمر أعماله اليوم، إلى حوالي 40 اتفاقية في مختلف المجالات".

جاء ذلك، في منشور لولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان، على منصة "إكس"، حيث يزور الهند منذ الجمعة للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، وانهت أعمالها أمس الأحد، فيما بدأ اليوم زيارة رسمية غير محددة المدة.

https://twitter.com/i/web/status/1701163519033405468

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وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين زيارة رسمية إلى الهند غير محددة المدة، بعد حضوره قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت فعالياتها أمس في العاصمة نيودلهي.

https://twitter.com/i/web/status/1701166374591074316

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والهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة، بمتوسط يومي يتجاوز 4.2 ملايين برميل، بحسب بيانات منظمة أوبك.

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