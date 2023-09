الهند والسعودية توقعان 20 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ومصرفي وتكنولوجي

قامت السعودية والهند، اليوم الإثنين، بالتوقيع على 20 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ومصرفي وتكنولوجي بين البلدين، ضمن مساعيهما لتعزيز التقارب المشترك.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية (حكومية)، أن بن سلمان شهد اليوم، افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي، وأشرف على توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية ومصرفية.

وذكرت القناة أنه "من المتوقع أن يصل عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى الذي تستمر أعماله اليوم، إلى حوالي 40 اتفاقية في مختلف المجالات".

جاء ذلك، في منشور لولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان، على منصة "إكس"، حيث يزور الهند منذ الجمعة للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين، وانهت أعمالها أمس الأحد، فيما بدأ اليوم زيارة رسمية غير محددة المدة.