وزير خارجية بريطانيا يصل في زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية

تعهد كليفرلي"بتجديد شراكتنا الأمنية الوثيقة في مواجهة التهديدات غير المقبولة من النظام الإيراني" واعتبر ايران حجر عثرة في طريق إحلال السلام لدعمها حماس والجهاد

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع، في محاولة لدب الحياة من جديد في المفاوضات الهادفة الى حل الدولتين والتركيز على الدور الإيراني الهدام فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، على ما جاء في تقرير نشرته وكالة رويترز الإثنين.

ووفقا لجدول الزيارة فمن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين ومن ثم يقابل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

سيناقش كليفرلي التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فضلا عن أهمية حل الدولتين، وفق ما صرح به في مؤتمر دولي للأمن الأسبوع المنصرم.

كليفرلي ينوي توجيه التهمة لإيران "بتمكين الإرهاب" من خلال دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، بحسب بيان.

وقال كليفرلي قبل رحلته: "المملكة المتحدة وإسرائيل تعملان معًا بشكل وثيق للحفاظ على سلامة شعبينا". وتعهد "بتجديد شراكتنا الأمنية الوثيقة في مواجهة التهديدات غير المقبولة من النظام الإيراني".

وبحسب التقرير يرغب الوزير في زيارة مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين ومقابلة بعض الفلسطينيين.

يرى مراقبون أن إمكانية التفاوض مع القيادة الفلسطينية في رام لله أشبه بالمستحيل فيما تتألف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو من أحزاب دينية وصهيونية لا تؤمن بشرعية حل الدولتين بل تسعى إلى ضم مساحات أكبر من الضفة الغربية في الحدود الإسرائيلية ضمن المستوطنات.