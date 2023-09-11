الكرملين: زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا للقاء بوتين خلال أيام

تاريخياً، كانت موسكو حليفاً حاسماً لبيونغ يانغ، حيث يعود تاريخ العلاقات بينهما إلى 75 عاماً منذ تأسيس كوريا الشمالية

تشير بعض التقارير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون توجه إلى روسيا، على الأرجح لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما جاء في تقارير إعلامية كورية جنوبية متعددة نقلاً عن مسؤولين لم تحددهم.

وأكد الكرملين، الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في الأيام المقبلة".

وقال الكرملين: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم كيم جونغ أون، رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بزيارة رسمية إلى الاتحاد الروسي في الأيام المقبلة".

ومن المتوقع أن يسافر كيم، الذي نادرا ما يغادر كوريا الشمالية، بقطار مصفح إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادئ الروسي لإجراء مناقشات حول الأسلحة، كما أفاد مسؤولون أمريكيون ومسؤولون آخرون لصحيفة نيويورك تايمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يسافر الزعيم الكوري الشمالي خارج كوريا الشمالية منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال اجتماعهما في فلاديفوستوك، روسيا، الخميس، 25 أبريل 2019.

تاريخياً، كانت موسكو حليفاً حاسماً لبيونغ يانغ، حيث يعود تاريخ العلاقات بينهما إلى 75 عاماً منذ تأسيس كوريا الشمالية. وظل كيم داعمًا لتصرفات موسكو في أوكرانيا، بما في ذلك توفير الصواريخ والقذائف حسبما ورد.

ويشير الخبراء إلى أن كيم قد يسعى إلى الحصول على تكنولوجيا متقدمة للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، فضلاً عن المساعدات الغذائية لبلاده، في حين قد يكون بوتين مهتماً بالحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية.

Nhac NGUYEN (AFP) كيم جونغ أون يصل إلى فيتنام بعد رحلة قطار ماراثونية من كوريا الشمالية

وتستضيف فلاديفوستوك حاليا المنتدى الاقتصادي الشرقي حتى الأربعاء. ولم يؤكد الكرملين رسميًا أي لقاء بين بوتين وكيم في القمة.

ومع ذلك، حذر البيت الأبيض من أن كوريا الشمالية "ستدفع الثمن" إذا زودت موسكو بالأسلحة لتدخلها في أوكرانيا، خوفا من هجمات محتملة على الإمدادات الغذائية الأوكرانية والبنية التحتية للتدفئة.