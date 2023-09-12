رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون وصل إلى روسيا للقاء فلاديمير بوتين

دخل قطار الزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأراضي الروسية، في أول رحلة له منذ أربع سنوات ستجمعه مع الرئيس بوتين في فلاديفوستوك حيث ينعقد مؤتمر اقتصادي

دخل قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأراضي الروسية، في أول رحلة لكيم منذ أربع سنوات ستجمعه مع الرئيس فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك حيث ينعقد مؤتمر اقتصادي.

وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أنها تعتقد أن قطار كيم دخل روسيا الثلاثاء.

ويقول مراقبون إن موسكو ستسعى على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية التي بدورها تريد تكنولوجيا متطورة للأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام روسية إن الزعيمين سيناقشان مسائل "حساسة".

وتأتي خطوة كيم متحدية التحذير الأميركي حيث حذر البيت الأبيض كوريا الشمالية من أنها "ستدفع الثمن" إذا زودت موسكو أسلحة لحربها في أوكرانيا.

وأضاف "من الواضح أن بلدينا، كجيران، يتعاونان أيضاً في مجالات حساسة لا ينبغي أن تكون مواضيع للكشف والحديث العام. وهذا أمر طبيعي تماما بالنسبة للدول المجاورة".

وأضاف بيسكوف "في بناء علاقاتنا مع جيراننا، بما يشمل كوريا الشمالية، المسألة المهمة بالنسبة لنا هو مصالح بلدينا وليس تحذيرات واشنطن"