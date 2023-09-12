واشنطن تفرج عن 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية في صفقة لتبادل سجناء مع طهران

وفقا لـ 8 مصادر إيرانية مطلعة على المفاوضات يتوقع أن يتم تحويل مليارات الدولار الستة وتبادل السجناء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل

أصدرت الولايات المتحدة الثلاثاء، قرارا استثنائيا بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المودعة في مصرف في كوريا الجنوبية إلى قطر بإطار اتفاق تبادل سجناء بين واشنطن وطهران جرى العمل على بلورته في الأشهر الأخيرة.

وبحسب فرانس 24، فقد أصدرت الولايات المتحدة استثناء من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سبق الإعلان عنه.

ووفقا لوثيقة رسمية أرسلت إلى لجان بالكونغرس الأميركي فإن الحكومة الأميركية ستطلق سراح 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة في في سبيل تحرير 5 مواطنين أميركيين.

وحسب الوثيقة، فإن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران"، لأنه تم تقييد استخدامها إلا في التجارة للأغراض الإنسانية، حيث جاء أن "السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة الموجودة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات في قطر للتجارة لأغراض إنسانية أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأمريكيين".

ووفقا لـ 8 مصادر إيرانية مطلعة على المفاوضات يتوقع أن يتم تحويل مليارات الدولار الستة وتبادل السجناء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، كان قد أعلن الشهر المنصرم، أن الوساطة التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران أوصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح وتبادل سجناء وتحرير أموال مجمّدة.