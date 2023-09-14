الولايات المتحدة تعزز علاقاتها مع البحرين بتوقيع اتفاقية أمنية جديدة

يتجاوز الاتفاق، المعروف باسم اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل، الدفاع والأمن، وسيعمل على تعزيز التعاون العلمي وفرص الاستثمار ومبادرات الطاقة المتجددة

وقعت الولايات المتحدة اتفاقية جديدة مع البحرين، الأربعاء، تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والاقتصادية وذلك خلال زيارة ولي العهد البحريني رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة.

ويمثل الاتفاق دعما قويا للبحرين، التي واجهت حظرا على الأسلحة منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة الخليجية، التي تربطها علاقات حساسة بالفعل مع إيران، تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. هذه الاتفاقية الجديدة، التي وقعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وولي العهد البحريني رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، لن ترمز إلى التحالف المتعمق فحسب، بل ستعزز أيضًا التعاون المتزايد، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية.

وشدد بلينكن على أهمية الاتفاقية، مشيراً إلى أنها ستسمح لكلا البلدين بالاستجابة بشكل أكثر فعالية للتهديدات الناشئة.

وقال بلينكن: "إن جوهر الاتفاقية هو هدف مشترك - العمل معًا لبناء منطقة أكثر أمانًا وازدهارًا وأكثر ارتباطًا بالعالم".

AP Photo/Andrew Harnik وزير الخارجية أنتوني بلينكن، برفقة ولي العهد البحريني الأمير آل خليفة، يتحدثان قبل التوقيع على اتفاقية شاملة للتكامل الأمني والازدهار في وزارة الخارجية، في واشنطن، الولايات المتحدة.

يتجاوز الاتفاق، المعروف باسم اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل، الدفاع والأمن، وسيعمل على تعزيز التعاون العلمي وفرص الاستثمار ومبادرات الطاقة المتجددة، وفقا لبيان صحفي أمريكي.

تلزم الاتفاقية الولايات المتحدة والبحرين بالتعاون في "التقنيات الموثوقة"، في إشارة غير مباشرة إلى تجنب مقدمي الخدمة، الذين غالبًا ما يكونون من الصين، والذين تعتبرهم الولايات المتحدة غير آمنين.

AP Photo/Andrew Harnik ولي العهد البحريني آل خليفة ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يتصافحان بعد التوقيع على اتفاقية شاملة للتكامل الأمني والازدهار في وزارة الخارجية، في واشنطن، الولايات المتحدة.

ووصف الأمير خليفة أمير البحرين الاتفاقية بالرائدة، مؤكدا أنها لا تتناول الأمن والدفاع فحسب، بل تتناول الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية أيضًا.

وقال الأمير خليفة إن الاتفاقية ستركز "ليس فقط على الأمن والدفاع، وهو أمر ضروري، ولكن أيضا على الاقتصاد والناس والتكنولوجيا، التي ستكون الأساس لبنية عالمية جديدة".