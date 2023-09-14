بوتين يبدي قبوله لعرض كيم زيارة كوريا الشمالية بعد القمة

وأثارت الزيارة مخاوف بشأن اتفاقيات الأسلحة غير المشروعة المحتملة بين البلدين، حيث انتقدها الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية ووصفها بأنها "صفقة شيطانية"

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة كوريا الشمالية، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يختتم فيه كيم رحلته النادرة للقاء بوتين، والتي وصفت بأنها "لقاء ومحادثات تاريخية".

وخلال قمتهما، تعهدت روسيا بدعم برنامج الفضاء الحديث لكوريا الشمالية، في حين أشار بوتين إلى إمكانية التعاون العسكري.

وأثارت الزيارة مخاوف بشأن اتفاقيات الأسلحة غير المشروعة المحتملة بين البلدين، حيث انتقدها الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية ووصفها بأنها "صفقة شيطانية"، وحذرت اليابان من أي انتهاكات لحظر الأمم المتحدة على صفقات الأسلحة مع كوريا الشمالية بعد محادثات بوتين وكيم.

Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال اجتماعهما في قاعدة فوستوشني الفضائية خارج مدينة تسيولكوفسكي، على بعد حوالي 200 كيلومتر (125 ميلاً) من مدينة بلاغوفيشتشينسك في منطقة أمور بأقصى شرق روسيا.

ووجه كيم دعوة لبوتين لزيارة كوريا الشمالية في وقت مناسب للطرفين. "قبل بوتين الدعوة بكل سرور وأكد مجددا رغبته في المضي قدما دائما بتاريخ وتقاليد الصداقة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية."

وأعرب الزعيمان عن التزامهما بتعزيز الصداقة طويلة الأمد بين روسيا وكوريا الشمالية.

Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الصورة إلى اليسار في الوسط، يفحصان منصة إطلاق صواريخ سويوز خلال اجتماعهما في قاعدة فوستوشني الفضائية خارج مدينة تسيولكوفسكي في منطقة آمور في أقصى شرق روسيا.

وأعرب كيم عن ثقته في "النصر العظيم" المرتقب لروسيا على خصومها، مسلطا الضوء على الشراكة الدائمة بينهما.

وقال كيم، بحسب لقطات بثها التلفزيون الروسي: "سنكون دائما مع روسيا".

واختتمت الزيارة بمغادرة كيم إلى فلاديفوستوك، حيث سيشرف على عرض للسفن الحربية الروسية، لاستعراض قدرات أسطول المحيط الهادئ.