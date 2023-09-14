نتنياهو وايلون ماسك يلتقيان في سان فرانسيسكو الاثنين القادم

نتنياهو سيجتمع مع مالك موقع X (تويتر سابقا)، الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين في سان فرانسيسكو

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائليّ بنيامين نتنياهو أنّ نتنياهو سيجتمع مع مالك موقع X (تويتر سابقا)، الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين. وسيسافر رئيس الوزراء من إسرائيل إلى سان فرانسيسكو وسيعقد الاجتماع في وادي السيليكون.

תينطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد المقبل، في زيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ عودته إلى مكتب رئيس الوزراء.

هدف اللقاء بين نتنياهو وماسك، ليس واضحًا. ومع ذلك، يمكن التقدير أن الأمر يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما ورد في المحادثة الهاتفية التي دارت بين الاثنين قبل حوالي ثلاثة أشهر. في الآونة الأخيرة، طرح نتنياهو الموضوع كثيرًا، ويتعامل معه ماسك كثيرًا في الشركات العديدة التي يملكها.

والاحتمال الآخر هو أن يكون غرض الزيارة مرتبطًا بشركة إكس (تويتر) التي تقع مكاتبها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ومن المحتمل أن تكون هذه إشارة معينة إلى ماسك، في ظل تزايد معاداة الساميةعلى الشبكة الاجتماعية التي يملكها.

ومن المحتمل جدًا أن يؤدي هذا الاجتماع في المستقبل إلى إرسال رائد فضاء ثانٍ نيابة عن دولة إسرائيل، حيث إن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) هي التي تشتري فعليًا المقاعد في مركبة الفضاء سبيس إكس.

Britta Pedersen/Pool via AP اغنى اثرياء العالم لهذا العام هو إيلون ماسك وتبلغ ثروته 197 مليار دولار

وسيبدأ نتنياهو الزيارة في سان فرانسيسكو، ثم سيتوجه مساء ذلك اليوم إلى نيويورك. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته لنيويورك بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما كان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء خطابا امام الجمعية العامة يوم الخميس، ولكن تم تأجيله إلى يوم الجمعة. زيارة رئيس الوزراء ينبغي أن تنهي بالنسبة له نوعاً من «المقاطعة» المستمرة منذ عودته إلى منصبه من قبل الإدارة الأمريكيّة.