ناورة مشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية واليونانية، بمشاركة عشرات الطائرات المقاتلة من عدة فرق

انتهت أمس (الأربعاء)، مناورة مشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية واليونانية، بمشاركة عشرات الطائرات المقاتلة من عدة أسراب، وطائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع التابعة للقوات الجوية.

Israeli Army إسرائيل تختتم مناورة جوية ناجحة واسعة النطاق مع اليونان

وخلال التمرين، أقلعت عشرات الطائرات وحلقت لعدة ساعات لمسافة آلاف الكيلومترات، من إسرائيل إلى أعماق الأراضي اليونانية وبالعكس، وفي الأراضي اليونانية، مارست الطائرات المقاتلة تحليقات على ارتفاعات منخفضة وإسقاط ذخائر حية في مناطق إطلاق نار محددة. تم تنفيذ الرحلة في ظل ظروف جوية صعبة بشكل خاص.

تم تنفيذ التدريبات الجوية العميقة طويلة المدى بالتعاون من جناح إلى جناح مع القوات الجوية اليونانية مع التعلم المتبادل وتبادل المعرفة التشغيلية للطائرات.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن هذه المناورة هي جزء من سلسلة تدريبات ونماذج التي أجراها سلاح الجو في العام الماضي وهدفها هو تحسين الكفاءة التشغيلية والعقلية للرحلات بعيدة المدى، والتزود بالوقود، والهجوم العميق وتحقيق الأهداف. كما ستجرى مناورات إضافية من هذا النوع في وقت لاحق من هذا العام."