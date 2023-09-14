زيلينسكي ضد نتنياهو: " تريدون المساعدة في حماية اليهود في أومان؟ القبة الحديدية كانت ستساعد "

"أخبرت نتنياهو أنه إذا أرسلت إسرائيل قبة حديدية فسوف تساعد في حماية مواطنيها"

بعد أكثر من 600 يوم من الحرب، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) في مكتبه في كييف للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع 32 مبعوثًا من "حاباد" وحاخامات الطوائف اليهودية الرئيسية في البلاد، في اجتماع خاص. قبيل رأس السنة العبرية.

وخلال اللقاء، انتقد زيلينسكي نقص المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا. "اتصل بي نتنياهو وطلب المساعدة عند وصول المصلين إلى أومان. وقال إن هناك ملاجئ تتسع لـ 11 ألف شخص فقط، ولكن من المتوقع وصول 30 ألف شخص. أخبرته أنه إذا أرسلت إسرائيل قبة حديدية فسوف تساعد في حماية مواطنيها، وأنا وعدته أنه إذا جاء إلى أوكرانيا سأذهب معه إلى أومان".

وواصل زيلينسكي انتقاداته اللاذعة لنتنياهو، قائلا: "مسؤولية حماية عشرات الآلاف من اليهود الذين يأتون للصلاة في أومان في رأس السنة اليهودية لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل تقع على عاتق دولة إسرائيل التي لا تفعل ما يكفي".

وسيلتقي زيلينسكي بنتنياهو الأسبوع المقبل في نيويورك، وهو أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس أوكرانيا عند اندلاع الحرب.

وقال رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا، الحاخام مئير ستامبلر، إن الحاخامات الـ 32 الذين شاركوا في الاجتماع هم ممثلون لأكثر من 200 عائلة من مبعوثي حاباد الذين يعيشون في البلاد والذين ربطوا مصيرهم بالمكان الذي يعيشون فيه.