تقرير: وزير الخارجية الإسرائيلي سيجتمع مع نظيره المصري في نيويورك

يأتي الاجتماع بين الوزيرين في ظل الجهود التي يتم بذلها للتوصل الى تهدئة ، في حين أكد البيت الأبيض موعد اجتماع بايدن ونتنياهو

ذكرت القناة الإسرائيلية 13 أن وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين سينضم الى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارته الى نيويورك والتي سيلقي خلالها كلمه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ويجتمع مع الرئيس بايدن وعدد من زعماء العالم.وذكر التقرير أن كوهين سيجتمع خلال زيارته مع نظيره المصري سامح شكري، في حين أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رسميا الاجتماع بين نتنياهو وبايدن.

على المستوى السياسي أجريت تقييمات للأوضاع ويتابعون عن قرب الأحداث الأمنية في البلاد، التي يمكنها التأثير على جدول نتنياهو خلال زيارته السياسية. رئيس الحكومة سيقلع مع انتهاء عطلة عيد رأس السنة للزيارة التي ستستمر ستة أيام، وهي مدة طويلة نسبيا على ضوء الوضع الأمني.

وخلال الزيارة سيجتمع نتنياهو يوم الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي ومع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في المقابل يجتمع وزير الخارجية ايلي كوهين في مقر الأمم المتحدة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والذي يأتي في إطار الجهور لتهدئة التوتر الأمني، بوساطة مصرية.

وفي غضون ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رسميا اجتماع نتنياهو وبايدن الأربعاء وقال إن "الجانبين سيناقشان سلسلة من القضايا الإقليمية والسياسية، بالتركيز على القيم الديموقراطية المشتركة لكلا البلدين". في تلميح الى امكانية أن يتحدث بايدن مع نتنياهو حول الثورة القضائية وتأثيرها على الجمهور الإسرائيلي.

وأضاف سوليفان أن كلا القائدين سيناقشان رؤية بايدن "لاستقرار وازدهار اقليمي" وأيضا القضية الايرانية. كل ذلك بما يرتبط مع المحاولات للتوصل الى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.