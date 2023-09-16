برلمانية مغربية تصف خطاب الرئيس الفرنسي بـ "استعلائي ويضرب أعراف الدبلوماسية"

ووصفت البرلمانية في خطابها الذي وزعته على وسائل الإعلام، خطاب ماكرون بـ"الضرب الواضح والصارخ لكل أعراف الدبلوماسية"

بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وجهه إلى الشعب المغربي بشكل مباشر، وصفت البرلمانية المغربية، فاطمة التامني، بأنه "استعلائي"، معتبرة أنه "يضرب" أعراف الدبلوماسية.

وجاء في خطاب مكتوب وجهته البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى وزير خارجية بلادها ناصر بوريطة، تسأله عن الإجراءات التي ستتخذها حكومة المملكة حيال الخطاب.

ووصفت البرلمانية في خطابها الذي وزعته على وسائل الإعلام، خطاب ماكرون بـ"الضرب الواضح والصارخ لكل أعراف الدبلوماسية"، وأضافت: "أمام هذه النظرة الاستعلائية التي تعامل بها الرئيس الفرنسي، والإعلام الفرنسي غير المسؤول، نسائل معكم عن الإجراءات التي ستتخذونها تجاه هذا التعامل اللاّمسؤول؟ وما إذا كانت الدولة المغربية ستسكت على هذا الاستعلاء والنظرة الاستعمارية الفرنسية تجاه المغرب وإفريقيا؟".

واعتبرت أن "الخطاب يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة الثامنة بعد السبعين، على سيادة الدول كأحد أبرز مبادئ الميثاق، وهو الأمر الذي ضربه ماكرون عرض الحائط".

وأضافت البرلمانية التامني أن هذا الخطاب "مساس تام لمبدأ السيادة التي تتمتع بها الدولة المغربية".

وكان نشر الرئيس الفرنسي كلمة مصورة عبر منصة "إكس" الثلاثاء الماضي، أشعل بها الجدل وأثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية، التي اعتبرت خطابه "حنينا إلى الحقبة الاستعمارية".

وجاءت رسالته عقب عدم موافقة المغرب إلا على 4 طلبات رسمية للمساعدة في جهود الإنقاذ جراء الزلزال الذي ضرب شمال ووسط المملكة، في مقدمتها المساعدات القادمة من الجارة الشمالية إسبانيا، وبريطانيا وقطر والإمارات رغم الطلبات الكثيرة التي تلقاها.

وكشفت مصادر إعلامية، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت الماضي، لتعزيته في ضحايا زلزال الحوز واقتراح المساعدة الفرنسية في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال.

فيما كشفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مقابلة تلفزيونية على شاشة قناة LCI الفرنسية مساء أمس الجمعة، أن الرئيس ماكرون تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية هذا الصيف، رغم أن موعد الزيارة لم يتم تحديده بعد.

الديبلوماسية الفرنسية أشارت إلى العلاقات بين المغرب وفرنسا ووصفتها بأنها "استثنائية"، وقالت إنه في الأسابيع الأخيرة كان هناك حديث عن زيارة للرئيس ماكرون للمغرب.