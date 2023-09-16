الرئيس السوري سيزور الصين بعد 12 عامًا

من المتوقع أن يلتقي خلالها الأسد بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في مراسم رسمية

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم (السبت)، أن الرئيس السوري بشار الأسد من المتوقع أن يزور الصين خلال الأسابيع المقبلة. وفي حال تمت الزيارة، فستكون الزيارة الأولى إلى هناك منذ الانتفاضة ضده عام 2011. ونقلًأ عن مسؤولين كبار في سوريا قولهم إن الزيارة المعنية ستكون مهمة للغاية، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها الأسد بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في مراسم رسمية.

SYRIAN PRESIDENCY FACEBOOK PAGE / AFP الرئيس السوري بشار الأسد

وقالت مصادر دبلوماسية في الشرق للصحيفة، إنه من المنتظر أن يزور وفد سوري رفيع المستوى بكين، لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الصينيين. ويتم التركيز على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والدور الصيني في مساعدة سوريا على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وفي آذار/مارس الماضي، ولأول مرة أيضاً منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، التقى الأسد بحاكم دبي محمد بن راشد في الإمارة. وبحسب المكتب الرئاسي السوري، بحث الأسد وبن راشد تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري. وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومسؤولون من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، تجدد سوريا علاقاتها مع دول الخليج بعد سنوات من القطيعة بسبب الحرب في سوريا، والتي تم خلالها طردها أيضا من الجامعة العربية. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، فإن الولايات المتحدة منزعجة مما يتم تصويره على أنه محاولة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد.