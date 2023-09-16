النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين الإساءة الى العاهل المغربي في احدى الصحف الفرنسية

النقابة: "نتابع بقلق كبير الحملة الإعلامية التي تخوض غمارها بعض وسائل الإعلام الفرنسية ضد المغرب"

أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الإساءة الى العاهل المغربي في احدى الصحف الفرنسية ، وأعربت النقابة للصحافة المغربية عن إدانتها الشديدة لنشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية على غلافها رسما "ساخرا" يتضمن صورة للملك محمد السادس، أثار استياء الشعب المغربي والأوساط النقابية. بحسب تقرير نشرته صحيفة "الرأي اليوم".

FADEL SENNA / AFP عرضت طائرات القوات المسلحة الملكية المغربية فوق مدينة المضيق بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش في 30 يوليو 2023.

وقالت النقابة أنها "تتابع بقلق كبير الحملة الإعلامية التي تخوض غمارها بعض وسائل الإعلام الفرنسية ضد المغرب

واعتبرت انه في الوقت الذي كان مطلوبا من جميع وسائل الإعلام والصحافيين في العالم، مساندة الشعب المغربي في محنة الزلزال العنيف الذي ضرب أجزاء شاسعة من البلاد، فإن “كثيرا من وسائل الإعلام الفرنسية، اختارت توظيف هذه المأساة الإنسانية لخدمة أجندة معينة وتصفية حسابات سياسية ضيقة”.

وطالت اتهامات النقابة، أيضا، كلا من قناة "بي اف ام تي في" وصحيفة “ليبيراسيون” وعددا من وسائل اعلام فرنسية أخرى لم تسمها، قالت انها “تقوم بحملة سياسية بغيضة خدمة لأهداف معينة، وأن بعضها يتعامل مع المأساة التي يعيشها الشعب المغربي بخلفيات سياسية وايديولوجية تعكس القناعات السياسية والايديولوجية للمشرفين عليها تجاه القضايا السياسية المغربية الداخلية".

وعبرت النقابة المغربية عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”المستوى المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام في بلاد الثورة الفرنسية. ودعت النقابة عموم المغاربة إلى “الحيطة والحذر من خطورة السموم التي تنفثها هذه الوسائل".