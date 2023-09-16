وكالة الطاقة الذرية تندد بقرار إيران استبعاد مفتشيها من العمل بالبلاد

جروسي : "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (السبت)، أن إيران أبعدت نحو ثلث مفتشي الوكالة من مراقبة منشآتها النووية، وهو ما أدانه مدير الوكالة رافائيل غروسي بشدة.

ووفقا لإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان المفتشون الذين تم نقلهم يقومون بأعمال التفتيش الأساسية في منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية.

وقبل نحو أسبوعين، صدر التقرير الربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أشار إلى تباطؤ معدل تخصيب اليورانيوم في إيران. ثم نُسبت هذه البيانات إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".