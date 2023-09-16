الحكومة المغربية: زيارة ماكرون إلى البلاد ليست مدرجة في جدول الأعمال

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب “ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة”

قالت وزارة الخارجية المغربية مساء السبت إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة" جاء ذلك ردًا على إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

(Alain Jocard/ Pool Photo via AP) العاهل المغربي الملك محمد السادس ، يمين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى اليسار ، يستعرضان حرس الشرف لدى وصوله إلى مطار الرباط ، المغرب ، الأربعاء 14 يونيو 2017.

وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا مساء أمس لأحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن الرئيس ماكرون "تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية".

وكان المغرب قد أجل زيارة ماكرون مرارا العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا في السنوات القليلة الماضية، بسبب مشكلة الصحراء الغربية التي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيتها على غرار عدد من الدول الصديقة للمملكة.

وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي العام الماضي إن بلاده تنظر إلى العالم عبر "نظارة" الصحراء.

وكان المغرب قد قبل المساعدات من عدد من الدول مثل إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، ولم يرد على عرض فرنسا تقديم الدعم في الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز قرب مراكش الأسبوع الماضي.