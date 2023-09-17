نتنياهو معقبا على استبعاد إيران للمفتشين الدوليين: "لا غرابة فطهران تنتهك كافة التزاماتها"

حمل عدد من العاملين سابقا في وحدة العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي نتنياهو مسؤولية نجاح إيران في التقدم ببرنامجها النووي

عقب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت على قرار إيران استبعاد ثلث المراقبين الدوليين عن منشآتها بالقول "إن إسرائيل غير متفاجئة من تصرفات إيران، التي تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتنوي التسلح بأسلحة نووية".

وأضاف مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء يكرر أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري من أجل الدفاع عن نفسها ضد هذا التهديد"، وفق النشر في القناة 13.

بعد وقت قصير من إعلان إيران سحب نحو ثلث المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، قد عبر عن استيائه من سحب إيران نحو ثلث المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصف ذلك بالخطوة "غير المسبوقة".

وبحسب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن خطوة طهران "تتعارض مع التعاون القائم بيننا وبين إيران". وأضاف غروسي: "بدون تعاون فعال، لن نتمكن من تنفيذ التفويض المفروض علينا – وهو التأكد من أن النشاط النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط". ودعا "كبار المسؤولين في إيران" إلى الاتصال به "في أسرع وقت ممكن".

وبينما وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني إصبع الاتهام إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتهمة "تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فقد قال إن الجمهورية الإسلامية "ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة خاضت مع طهران في صياغة "تفاهمات هادئة" بشأن القضية النووية على خلفية تقارير عن توافق محتمل للتقدم بالملف النووي الإيراني فضلا عن إبرام صفقة تبادل سجناء أفرجت بالإضافة عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية شرط استخدامها لأغراض إنسانية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت الشهر المنصرم بأن إيران أبطأت برنامجها النووي، لكن المسؤولين في طهران سارعوا إلى نفي النشر وقالوا إن "البرنامج يتقدم كالمعتاد".

KHAMENEI.IR / AFP المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في معرض لإنجازات الصناعة النووية في البلاد في طهران، إيران.

وبينما يستعد رئيس الوزراء للتوجه الى نيويورك حيث سيلتقي على هامش دورة جمعية الأمم المتحدة بالرئيس الأميركي جو بايدن، فقد حمله عدد من العاملين سابقا في وحدة العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي مسؤولية نجاح إيران في التقدم ببرنامجها النووي "إيران تقترب من تصنيع الطاقة النووية - وفي مواجهة ذلك، نتنياهو يكرس 90٪ من وقته لانقلاب يسحق الأجهزة الأمنية، ولقوانين الإعفاء الفاضحة للحريديم."

"نحن رجال المخابرات نعرف الحقيقة. العروض الجميلة والصوت الجهوري لا ينطلي علينا: لقد ارتكب نتنياهو كل الأخطاء الممكنة في التعامل مع إيران. الخطر الوجودي الفوري – هذا هو الثمن الذي تدفعه إسرائيل لقاء رئيس وزراء لا يهتم إلا بنفسه وبنجاته الشخصية".