اكتشاف وثائق في الفاتيكان تؤكد أن "البابا بيوس الثاني عشر" كان يعلم بالمحرقة النازية

ومن المرجح أن يؤدي الإكتشاف الجديد إلى تأجيج الجدل حول إرث البابا الذي أطلق عليه النقاد لقب "بابا هتلر".

كشفت مراسلات تم العثور عليها حديثًا، أن البابا بيوس الثاني عشر في فترة الحرب العالمية الثانية كان لديه معلومات مفصلة من يسوعي ألماني موثوق به فيما يتعلق بالإبادة الجماعية النازية لليهود في بولندا التي تحتلها ألمانيا.

ويبدو أن الوثائق تقوض حجة الكرسي الرسولي بأنه لا يستطيع التحقق من التقارير المتعلقة بالفظائع النازية، وبالتالي لم يكن في وضع يسمح له بإدانتها.

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ومن المرجح أن يؤدي الإكتشاف الجديد إلى تأجيج الجدل حول إرث البابا الذي أطلق عليه النقاد لقب "بابا هتلر".

ولطالما انقسم المؤرخون حول سجل البابا في حقبة الحرب العالمية الثانية، حيث يصر المؤيدون على أنه استخدم الدبلوماسية الهادئة لإنقاذ حياة اليهود بينما يقول النقاد إنه ظل صامتا مع احتدام المحرقة.

الرسالة التي يرجع تاريخها إلى 14 ديسمبر/كانون الأول 1942 من الكاهن اليسوعي الألماني القس لوثار كونيج إلى سكرتير بيوس تتناول الإبادة النازية لليهود، بما في ذلك في الأفران، من مصدر كنسي مطلع كان جزءًا من المقاومة الكاثوليكية ضد هتلر والتي تمكنت من ذلك. للحصول على معلومات سرية إلى الفاتيكان.

يذكر كونيج أن النازيين كانوا يقتلون ما يصل إلى 6000 يهودي وبولندي يوميًا من رافا روسكا، وهي بلدة في بولندا قبل الحرب وتقع اليوم في أوكرانيا، وينقلونهم إلى معسكر الموت بلزيك.

ولقي ما مجموعه 500000 يهودي حتفهم في المعسكر.

وقال من نشر الرسالة لوسائل الإعلام الإيطالية. "حداثة وأهمية هذه الوثيقة تأتي من هذه الحقيقة: أنه فيما يتعلق بالمحرقة، هناك الآن يقين بأن بيوس الثاني عشر كان يتلقى من الكنيسة الكاثوليكية الألمانية أخبارًا دقيقة ومفصلة عن الجرائم المرتكبة ضد اليهود".