اكتشاف وثائق في الفاتيكان تؤكد أن "البابا بيوس الثاني عشر" كان يعلم بالمحرقة النازية

كشفت مراسلات تم العثور عليها حديثًا، أن البابا بيوس الثاني عشر في فترة الحرب العالمية الثانية كان لديه معلومات مفصلة من يسوعي ألماني موثوق به فيما يتعلق بالإبادة الجماعية النازية لليهود في بولندا التي تحتلها ألمانيا.

ويبدو أن الوثائق تقوض حجة الكرسي الرسولي بأنه لا يستطيع التحقق من التقارير المتعلقة بالفظائع النازية، وبالتالي لم يكن في وضع يسمح له بإدانتها.