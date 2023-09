بعد تكهنات عن تدهور صحة حليف بوتين .. الزعيم الشيشاني يظهر في شريط فيديو "زاولوا الرياضة"

قام الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأحد، بنشر مقطعي فيديو، يبدو فيهما مبتسماً ويدعو الناس إلى مزاولة الرياضة، وذلك بعد انتشار تقارير مؤخرا عن تدهور صحته.

ومنذ أشهر تسري تكهنات بشأن صحة الزعيم الشيشاني البالغ 46 عاما، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتهّم من قبل منظمات حقوقية بإقامة "نظام استبدادي" في الشيشان.

وظهر خلال مقطعين مصوّرين لقديروف، نشروا عبر قناته على تطبيق "تليغرام" اليوم الأحد. حيث رصد في الأول وهو يمشي في مكان غير محدد مرتديا معطفا في ظل أجواء ماطرة، وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه المنتفخ.

فيما جاء في المقطع الثاني، قديروف يسمع وهو يتحدث باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية "زاولوا الرياضة".