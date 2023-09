الفنانة العالمية مادونا تدعم ضحايا زلزال الحوز .. ماذا يعني لها المغرب؟

كشفت الفنانة العالمية مادونا، أمس السبت، عن تبرعها لصالح جمعية الإغاثة "هيومان أبّيل" لمساعدة المتضررين من الزلزال في المغرب.

وأكدت الفنانة العالمية إلى مكانة المغرب في قلبها وتأثرها الشديد بالزلزال الذي ضربه، حيث يُعتبر أكبر كارثة تضرب المنطقة خلال الستين عاما الماضية.

ودعت مادونا جمهورها بشدة إلى المشاركة في هذه الجهود الإنسانية والتبرع بما يستطيعون لمساعدة المتضررين في هذا الوقت العصيب.

وكتبت مادونا، التي تبلغ من العمر 65 سنة، في تدوينة لها على موقع "إكس": "للمغرب مكانة خاصة في قلبي.. أتبرع اليوم لجمعية هيومان أبّيل للإسهام في جهود الإغاثة العاجلة للمتضررين بالمغرب وأدعوكم إلى التبرع مثلي".

وعلّقت في تدوينة أخرى للفنانة العالمية ذات الأصول الإيطالية، بعد أن نشرت صورة لها في المغرب على صفحتها بإنستغرام: "لن أنسى اللحظات الجميلة التي قضيتها مع الأصدقاء والعائلة على مر السنوات في المغرب". وتابعت: "مكان جميل وساحر. ساعدوا بقدر استطاعتكم".