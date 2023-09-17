أهم محطات رئيس الحكومة الإسرائيلية في زيارته الى الولايات المتحدة

نتنياهو انطلق مساء اليوم الى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العمومية حيث سيلقي كلمه هناك

انطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الى الولايات المتحدة قبل انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث سيجتمع خلالها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع عدد من القادة، ومن المتوقع أن يحاول بايدن خلال الاجتماع لممارسة ضغوطات على نتنياهو للعمل على تهدئة الساحة الداخلية.

ومن أبرز القضايا التي من المتوقع طرحها خلال الاجتماع مع بايدن هي ، التطبيع مع السعودية، القضية الفلسطينية حيث يطالب الأمريكيون من إسرائيل تقديم تسهيلات للفلسطينيين تهدف الى منع انهيار السلطة الفلسطينة. والموضوع الثالث على ما يبدو هو الاصلاحات القضائية التي تنوي الحكومة الحالية تشريعها.

رئيس الحكومة الإسرائيلي سيلقي كلمته في الجمعية العمومية صباح الجمعة بتوقيب نيويورك (الساعة الرابعة بتوقيت القدس)، ويشار الى أنه حاول تغيير موعدة حتى يتزامن مع مواعيد النشرات الإخبارية لكن لم يتم الاستجابه لطلبه، وسيعود نتنياهو الى إسرائيل الأحد القادم.

وسيعقد نتنياهو اجتماعات مع مجموعة من قادة العالم، بالإضافة الى بايدن وهم :المستشار الألماني اولف شولتس، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الرئيس الأوكرني فلودومير زلنسكي، رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وشخصيات أخرى، كما سيجتمع قادة الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة.