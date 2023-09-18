إيران تتوقع الإثنين تنفيذ صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

بحسب ناصر كنعاني فإن الإفراج عن أصول إيرانية وتبادل السجناء سيتمّ في اليوم نفسه

قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي الإثنين "نأمل في أن نلحظ اليوم (الاثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية"، مشيرا الى أن "تبادل السجناء سيتمّ في اليوم نفسه، وسيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة" مقابل خمسة أميركيين كانت تحتجزهم الجمهورية الإسلامية.

وأصدرت الولايات المتحدة قرارا استثنائيا الأسبوع المنصرم، بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المودعة في مصرف في كوريا الجنوبية إلى قطر بإطار اتفاق تبادل سجناء بين واشنطن وطهران جرى العمل على بلورته في الأشهر الأخيرة.

تم إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة، الذين تعتبرهم طهران مواطنين إيرانيين، ووضعهم رهن الإقامة الجبرية عندما تم الاتفاق على الصفقة الشهر الماضي. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة.

ومن بين الأميركيين المتوقع إطلاق سراحهم سياماك نمازي، وهو رجل أعمال اعتقل عام 2015 بتهمة التجسس.

ومن بين الآخرين الناشط في مجال الحفاظ على الحياة البرية مراد طهباز، وصاحب رأس المال الاستثماري عماد شرقي، واثنان آخران، فضلا عدم الكشف عن هويتهما.