لغز اختفاء مقاتلة أمريكية: الجيش الأمريكي يطلب مساعدة الجمهور بالعثور على مقاتلة شبح من طراز "إف 35"

أعلنت قاعدة القوات الجوية الأمريكية في تشرلستون الواقعة في ولاية كارولاينا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها تطلب مساعدة الجمهور بالعثور على طائرة مقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف 35 "فقدت" بعد أن اضطر طيارها تركها خلال الرحلة، لكنه واصل التحليق بوضع "الطيران الآلي"- واختفت آثار المقاتلة لاحقا.

