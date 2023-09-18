لغز اختفاء مقاتلة أمريكية: الجيش الأمريكي يطلب مساعدة الجمهور بالعثور على مقاتلة شبح من طراز "إف 35"

اختفت هذه الطائرة صباح اليوم في ولاية كارولاينا الجنوبية ولا زالت المقاتلة مختفية حتى الآن

أعلنت قاعدة القوات الجوية الأمريكية في تشرلستون الواقعة في ولاية كارولاينا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها تطلب مساعدة الجمهور بالعثور على طائرة مقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف 35 "فقدت" بعد أن اضطر طيارها تركها خلال الرحلة، لكنه واصل التحليق بوضع "الطيران الآلي"- واختفت آثار المقاتلة لاحقا.

https://twitter.com/i/web/status/1703523385475534968 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعقب الاختفاء الغريب، ومن خلال حساب تويتر التابع للقاعدة العسكرية الضخمة الواقعة في تشرلستون نشر إعلان للجمهور الواسع مفادها أن على كل شخص يعرف شيئا عن مكان الطائرة أو صادفها يطلب منه الاتصال مع الخط الساخن الذي اقيم في القاعدة بهدف ايجاد المقاتلة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأمريكي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه بحسب الموقع الأخيرة للطائرة، والمصنفة طائرة "شبح"، أعمال البحث تتركز في المنطقة الشمالية من منطقة التدريبات في تشرلستون، والتي تنتشر على مساحة 6900 دونم.