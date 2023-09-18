السعودية تقود اجتماعا في نيويورك لدفع حل الدولتين بمشاركة 25 وزير خارجية

الاجتماع مغلق وبدون حضور إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسيعمل على إعداد اقتراحات يتم عرضها على كلا الجانبين

قاد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان اليوم اجتماعا مغلقا في نيويورك بمشاركة ممثلين عن ثلاثين دولة، غالبيتهم وزراء خارجية بهدف دفع حل الدولتين وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. الاجتماع هو مبادرة مشتركة للسعودية، الأردن، مصر والاتحاد الاوروبي ويهدف لدفع حل الدولتين بمساعدة خطوات بالمجال الأمني، السياسي، الاقتصادي والثقافي. ولم يتم دعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى الاجتماع والهادف لصياغة اقتراحات سيتم عرضها على كلا الجانبين.

الاجتماع هو استمرار لاجتماع استضافته السعودية العام الماضي على هامش الجمعية العمومية بمناسبة مرور 20 عاما على "مبادرة السلام العربية" والتي عرضت خلالها المملكة العربية السعودية اقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل مقابل إقامة الدولة الفلسطينية.

الاجتماع الحالي يعتمد أيضا على دعم جميع الدول المشاركة في مبادرة السلام العربية، وتتناول الوثيقة التحضيرية للاجتماع، بشكل موسع الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين على أساس المبادرة العربية، واتخاذ خطوات عملية تساعد إسرائيل والسلطة الفلسطينية على المضي قدما في هذا الاتجاه، وكان من المقرر أن يكون الاجتماع مغلقا أمام وسائل الإعلام، لكن من المتوقع صدور بيان موجز عنه. ليتم نشر بيان ختامي للسعودية وباقي الدول المنظمة.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية من وزير خارجية السعودية ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، وسيتحدث وزراء خارجية مصر والاردن الشركاء بالاجتماع، وأيضا وزراء خارجية دول هامة في اوروبا بينها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، الدنمارك، السويد والنرويج. ومن المتوقع ان تبعث الولايات المتحدة أندرو ميلر، المسؤول عن الموضوع الإسرائيلي-الفلسطيني في وزارة الخارجية، والصين ستبعث سفيرها في الأمم المتحدة. وستشارك دول عربية أخرى بينها قطر، الجزائر ، الكويت والبحرين.

يأتي قرار السعودية لدفع اقامة هذا الاجتماع إشارة من الرياض بشأن مواقفها من القضية الفلسطينية، وعلى خلفية الاتصالات المتواصلة منذ أشهر بين السعودية، الولايات المتحدة، وإسرائيل حول اتفاق ممكن يشمل تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية.