اغتيال زعيم للسيخ في كندا: أوتاوا تتهم الهند وهذه تنفي الاتهامات “السخيفة”

واعتبر نيجار الناشط بمجال إنشاء ولاية السيخ مطلوبا من قبل السلطات الهندية بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية والتآمر لارتكاب جرائم قتل

طردت كندا دبلوماسيًا هنديًا كبيرًا يوم الاثنين، بعد أن قضت بوجود "أدلة موثوقة" تشير إلى مسؤولية الهند عن اغتيال زعيم السيخ في غرب كندا في حزيران/ يونيو، وهي اتهامات نددت بها نيودلهي ووصفتها بأنها "سخيفة".

وفي خطاب ألقاه في اللحظة الأخيرة أمام البرلمان، بعد استدعاء المعارضة، سلط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الضوء على وجود "أدلة موثوقة على وجود صلة محتملة بين عملاء حكومة الهند ومقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار". وأضاف أن "تورط أي حكومة أجنبية في قتل مواطن كندي على الأراضي الكندية يشكل انتهاكا غير مقبول لسيادتنا".

PIB / AFP رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إلى اليمين) ونظيره الكندي جاستن ترودو يتصافحان عند وصولهما قبل تقديم الاحترام في نصب المهاتما غاندي التذكاري في راج غات على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وردت وزارة الخارجية الهندية في بيان صباح الثلاثاء، قائلة: "إن الادعاءات بتورط الحكومة الهندية في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة. نحن دولة ديمقراطية مع التزام قوي بدولة القانون". وأضافت الوزارة الهندية أن هذه الاتهامات "تهدف إلى صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين الخاليستانيين، الذين وجدوا ملجأ في كندا ويواصلون تهديد سيادة الهند ووحدة أراضيها"، مضيفة أن ترودو وجه اتهامات مماثلة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي، والتي "تم رفضها بالكامل".

وبعد خطاب السيد ترودو، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي طرد رئيس وكالة الاستخبارات الهندية في كندا (RAW). وقالت ميلاني جولي: "إن الادعاءات القائلة بأن ممثلاً لحكومة أجنبية ربما يكون متورطاً في قتل مواطن كندي هنا في كندا، على الأراضي الكندية، ليست مثيرة للقلق فحسب، بل إنها غير مقبولة على الإطلاق".

(Olivier Douliery/Pool Photo via AP) وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي تحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي.

وكان نيجار، الناشط في مجال إنشاء ولاية السيخ المعروفة باسم خالستان، مطلوبًا من قبل السلطات الهندية بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية مزعومة والتآمر لارتكاب جرائم قتل. ودفع الرجل عنه هذه الاتهامات، بحسب منظمة السيخ العالمية في كندا، وهي منظمة غير ربحية تعمل في الدفاع عن مصالح السيخ الكنديين، وفق تعريفها.