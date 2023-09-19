نتنياهو يصل إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع حافل باللقاءات والأحداث على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس التركي هنأ نتنياهو بعد فوزه بالانتخابات في نوفمبر واتفقا على تأسيس عهد جديد في العلاقات بين إسرائيل وتركيا

وصل قبل ظهر يوم الثلاثاء إلى نيويورك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترافقه زوجته سارة وتم استقبالهما من قبل سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو اليوم (الثلاثاء) بالمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب أردوغان، ورئيس باراغواي سانتياغو بينيا.

لقاء اردوغان مع نتنياهو سيكون الثاني من نوعه خلال الـ 15 سنة الماضية. علما أن الرئيس التركي هنأ نتنياهو بعد فوزه بالانتخابات في نوفمبر واتفقا على تأسيس عهد جديد في العلاقات بين إسرائيل وتركيا وصمما على اللقاء في اسطنبول غير أن حالة نتنياهو الصحية حالت دون ذلك.

كما سيقابل نتنياهو زيلينسكي بعد سنة ونصف على اندلاع الحرب في بلاده، وسيجمعهما لقاء يتوقع مراقبون أن يكون مشحونا ومتوترا على ضوء استياء أوكرانيا المعلن من تقاعس إسرائيل عن إمدادها بالأسلحة المتقدمة بحيث تتمكن من تحقيق تفوق نوعي في الميزان الحربي أمام روسيا.

يطمع زيلينسيكي في استلام أنظمة وتقنيات دفاعية لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية.

واللقاء مع المستشار الألماني قد يشوبه الكثير من التوتر أيضا على خلفية موقف وزارة الخارجية الحاد من حضور السفير الألماني جلسة استثنائية لمحكمة العدل العليا جمعت 15 قاضيا للنظر في إلغاء قانون أساس ضيًق مراقبة الجهاز القضائي على القرارات الحكومية. الأمر الذي حدا بوزارة الخارجية الى إرسال شكوى عبر سفيرها في ألمانيا رون بروسؤور.

بيد أن التوتر سيسود بلا شك اللقاء المركزي الذي سيجمع بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بتمام الساعة 17:15 من مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن طال انتظار نتنياهو للقاء مع الحليف الأكبر لإسرائيل في حين أصر الأخير وما زال على أن يأمر نتنياهو بوقف العمل في التغييرات في جهاز القضاء والعمل بموازاة ذلك على تحقيق إجماع يكسب الخطوة شرعية جماهيرية.