اشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لخطة إقامة ممر بري يوصل إسرائيل والسعودية عن طريق سكة حديدية.

وأشار الى أن المشروع "سيخلق فرص استثمار على طول القارتين، وقال إن هذا جزء من مجهودنا لخلق شرق أوسط موحد أكثر" وشدد على أن هذا "يوضح كيف للتطبيع والعلاقات الاقتصادية لإسرائيل مع جاراتها يوجد تأثير ايجابي وعملي،حتى مع استمرارنا للعمل طول الوقت لدعم السلام العادل وطويل المدى بين الإسرائيليين والفلسطينيين-دولتين لشعبين".

من المقرر أن يخاطب الرئيس الأميركي جو بايدن قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة في اليوم الأول من أسبوع المناقشات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس سيؤكد على أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا وتعزيز التعاون العالمي في القضايا الرئيسية مثل التنمية وتغير المناخ والبنية التحتية.

أحد الجوانب المهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام هو غياب العديد من زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقد أثار عدم حضورهم تساؤلات حول أهمية وتأثير الحدث السنوي. ويتيح خطاب بايدن، في غيابهما، فرصة له لتأكيد زعامته على الساحة الدولية، حيث وصفه أحد مستشاريه المقربين بأنه "رئيس العالم".

وفي نفس السياق، وصل زيلينسكي إلى نيويورك بعد ظهر يوم الاثنين مع زوجته أولينا زيلينسكا.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “سيقدم اقتراحا ملموسا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول كيفية تحصين مبدأ وحدة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على إحباط العدوان ووقفه”.