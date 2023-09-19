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تقرير: الولايات المتحدة تدرس إبرام اتفاق أمني مع السعودية للتطبيع مع إسرائيل

i24NEWS

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) يصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة بالمملكة العربية السعودية.
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, Fileولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) يصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال التقرير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مجهولين، إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتعهد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم العسكري

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن الولايات المتحدة تدرس اتفاقية أمنية تشبه تلك المبرمة مع حلفائها الآسيويين كحافز للسعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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وقالت الصحيفة "ناقشت كبار الشخصيات السعودية والأمريكية شروط اتفاقية دفاع مشترك من شأنها أن تشبه الاتفاقيات العسكرية القوية التي أبرمتها واشنطن مع حلفائها المقربين اليابان وكوريا الجنوبية - وهو عنصر أساسي في دبلوماسية الرئيس الأمريكي جو بايدن عالية المخاطر. لتحفيز الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وقال التقرير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مجهولين، إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتعهد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت الدولة الأخرى لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية.

وجاء التقرير في الوقت الذي كان فيه زعماء العالم في نيويورك للاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه عن التزامه بالعمل من أجل التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، فضلا عن تعزيز حل الدولتين. الحل بين إسرائيل والفلسطينيين. 

وفي اليوم السابق، أكدت واشنطن أن المفاوضات بشأن التطبيع الإسرائيلي السعودي مستمرة، وسط تقارير متضاربة تفيد بأن الرياض علقت مثل هذه المناقشات.

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