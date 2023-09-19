رئيس البارغواي يعلن إعادة سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس

وقال البيان، إنه "في نهاية اللقاء بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ورئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، أعلن رئيس باراغواي أنه ينوي إعادة سفارة باراغواي إلى القدس

كشف بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البارغواي، سانتياغو بينيا، أعلن عن إعادة سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، "حتى نهاية العام".

وقال البيان، إنه "في نهاية اللقاء بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ورئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، أعلن رئيس باراغواي أنه ينوي إعادة سفارة باراغواي إلى القدس بحلول نهاية العام"، وأضاف أنه "في الوقت نفسه، ستعيد إسرائيل فتح سفارتها في عاصمة باراغواي أسونسيون".

وكان رئيس باراغواي، قد أعلن إعادة نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وذلك في أعقاب لقاء جمعه، بوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الشهر الماضي.

وأتى القرار بعد مرور 5 سنوات على نقل سفارة باراغواي إلى تل أبيب، إذ أعلنت حكومة باراغواي، في أيلول/ سبتمبر 2018، إلغاء عملية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، وإعادة تشغيل المكاتب التي تم نقلها بالفعل إلى مدينة تل أبيب.