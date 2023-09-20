احتجاز السفير الإسرائيلي لفترة وجيزة في الأمم المتحدة بعد احتجاجه على خطاب الرئيس الإيراني

وفي خطوة غير مسبوقة، تم احتجاز جلعاد إردان لفترة وجيزة من قبل شرطة الأمم المتحدة، قبل إطلاق سراحه بفضل جهود فريق الأمن الدبلوماسي الإسرائيلي.

اصطحبت شرطة الأمم المتحدة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بعد أن احتج على خطاب الرئيس الإيراني من خلال رفع صورة ماهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية التي قُتلت على يد الشرطة الأخلاقية قبل عام.

وفي خطوة غير مسبوقة، تم احتجاز جلعاد إردان لفترة وجيزة من قبل شرطة الأمم المتحدة، قبل إطلاق سراحه بفضل جهود فريق الأمن الدبلوماسي الإسرائيلي.

وأطلقت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة حملة لدعم حقوق الانسان في ايران أمام الجمعية العامة، وعرضت صور النشطاء الذين تم قتلهم ووصفت إبراهيم رئيسي بـ "جزار طهران".

وكتب جلعاد إردان على موقع X (تويتر سابقًا): “لن أتوقف أبدًا عن النضال من أجل الحقيقة وسأدين دائمًا التشوهات الأخلاقية للأمم المتحدة”.

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وقال جلعاد إردان في كلمة له: "لا ينبغي أن يكون لقاتل حقير يدعو إلى تدمير إسرائيل أن يكون له منبر هنا في الأمم المتحدة. لقد وصلت الأمم المتحدة، مرة أخرى، إلى مستوى جديد من الانحطاط الأخلاقي". وأضاف، "بينما يتحدث جزار طهران في الأمم المتحدة ويحظى باحترام المجتمع الدولي، يتظاهر مئات الإيرانيين ويصرخون ويطالبون المجتمع الدولي بالاستيقاظ ومساعدتهم. ومن العار أن تبقى الدول الأعضاء في صفها.

وانتقد الرئيس الإيراني خلال خطابه الولايات المتحدة بسبب مزاعم عن تأجيج الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية أججت نيران العنف في أوكرانيا من أجل إضعاف الدول الأوروبية. وهذه للأسف خطة طويلة المدى".

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كما دعا إلى إنهاء العقوبات المفروضة على إيران. وأضاف أن "هذه العقوبات لم تسفر عن النتائج المتوقعة". "لقد حان الوقت للولايات المتحدة أن تنهي مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".