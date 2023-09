احتجاز السفير الإسرائيلي لفترة وجيزة في الأمم المتحدة بعد احتجاجه على خطاب الرئيس الإيراني

اصطحبت شرطة الأمم المتحدة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بعد أن احتج على خطاب الرئيس الإيراني من خلال رفع صورة ماهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية التي قُتلت على يد الشرطة الأخلاقية قبل عام.

وفي خطوة غير مسبوقة، تم احتجاز جلعاد إردان لفترة وجيزة من قبل شرطة الأمم المتحدة، قبل إطلاق سراحه بفضل جهود فريق الأمن الدبلوماسي الإسرائيلي.

وأطلقت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة حملة لدعم حقوق الانسان في ايران أمام الجمعية العامة، وعرضت صور النشطاء الذين تم قتلهم ووصفت إبراهيم رئيسي بـ "جزار طهران".

وكتب جلعاد إردان على موقع X (تويتر سابقًا): “لن أتوقف أبدًا عن النضال من أجل الحقيقة وسأدين دائمًا التشوهات الأخلاقية للأمم المتحدة”.