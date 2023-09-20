الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بـ"صب الزيت على النار" في أوكرانيا

وأعلن الرئيس أن "الولايات المتحدة، من خلال انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، قد انتهكت الاتفاق ومبدأ حسن النية. ويجب على أمريكا أن تظهر حسن نيتها وتصميمها

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إلى إظهار “حسن النية” من أجل إحياء الاتفاق النووي الذي تخلت عنه واشنطن في عام 2018.

وأعلن الرئيس أن "الولايات المتحدة، من خلال انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، قد انتهكت الاتفاق ومبدأ حسن النية. ويجب على أمريكا أن تظهر حسن نيتها وتصميمها". وأضاف: "يجب على أمريكا أن تبني الثقة لإظهار نواياها الطيبة ورغبتها الحقيقية في الوفاء بالتزاماتها والمتابعة".

كما اتهم الرئيس الولايات المتحدة بـ”إلقاء الزيت على النار” في الصراع في أوكرانيا، الذي تهاجمه روسيا، حليفة طهران، منذ فبراير/شباط 2022. وقال إن إثارة "التوتر وصب الزيت على نار العنف في أوكرانيا هو من عمل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إضعاف الدول الأوروبية، وهذه للأسف أجندة طويلة الأمد".

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كما أكد إبراهيم رئيسي موقف بلاده "الواضح" الذي "لا يدعم أي حرب في أي مكان، لا في أوروبا ولا في أي مكان آخر".

وبعد اتهامها بتوفير طائرات بدون طيار لحليفتها روسيا في الحرب في أوكرانيا، أكدت إيران مرة أخرى، على لسان رئيسها، "دعم أي مبادرة تهدف إلى وقف الأعمال العدائية والحرب وأي إجراء سياسي" لتحقيق هذه الغاية.