أذربيجان تعلن وقف إطلاق النار في كاراباخ وأرمينيا توافق بعد وساطة روسية

وبحسب الوكالة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار يعني حل قوات الانفصاليين وسحب كل الأسلحة الثقيلة.

كشفت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن الأرمن في ناجورنو قرة باغ وافقوا على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

وبحسب الوكالة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار يعني حل قوات الانفصاليين وسحب كل الأسلحة الثقيلة.

كما أعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان.

وقالت السلطات الانفصالية الأربعاء “ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ (…) في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان”، مضيفة “ستجري في مدينة يفلاخ في 21 أيلول/سبتمبر”.