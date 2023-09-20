بايدن ونتنياهو في لقاء وجهًا لوجه للتباحث بشؤون الشرق الأوسط والملف الإيراني

أبرز المواضيع المتوقع طرحها في الغرفة المغلقة قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمها الملف الذي استحوذ على اهتمام الإعلام في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي

من المقرر ان يجتمع اليوم الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمام الساعة الـ 17:00 مساء (بتوقيت إسرائيل)، لأول مرة منذ تشكيل الأخير حكومة يمين بالكامل وسيعقد اللقاء في فندق إنتركونتيننتال في مانهاتن.

وأبرز المواضيع المتوقع طرحها في الغرفة المغلقة، قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمها الملف الذي استحوذ مؤخرا على اهتمام الإعلام في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي وهو اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي محتمل (يشمل أو لا يشمل الفلسطينيين) مرورا على الموضوع الإيراني البالغ الحساسية بالنسبة لإسرائيل وانتهاء بموضوع الإصلاحات القضائية التي شوشت عمل الحكومة التي دفعت مئات آلاف المتظاهرين أسبوعيا إلى الشوارع في محاولة لحملها على التراجع عن خطتها القضائية الهادفة إلى إضعاف القضاء ما أدخل إسرائيل في أعظم شرخ عرفته الدولة منذ تأسيسها.

ويعرف عن بايدن موقفه الثابت حيال تلك الخطة الذي تمثل بدعوة نتنياهو إلى تجميد العمل بالتغييرات القضائية حتى يتم تحقيق إجماع جماهيري بهذا الشأن، علما أن المحتجين توعدوا رئيس الوزراء بدك شوارع نيويورك بمظاهرات مناهضة لما يصفونه بالانقلاب القضائي، لا تقل تنظيما عن تلك التي شهدتها شوارع البلاد وتل أبيب تحديدا.

TIMOTHY A. CLARY / AFP الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 19 سبتمبر 2023.

وخلال خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أشاد الرئيس بايدن بالجهود المبذولة لخلق "شرق أوسط أكثر تكاملاً".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق أن الزعماء "سيناقشون مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، مع التركيز على القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ورؤية لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا وتكاملًا". بالإضافة إلى مقارنة الملاحظات حول مواجهة إيران وردعها بشكل فعال."

AP Photo/Patrick Semansky الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 26 أكتوبر 2022، في واشنطن، الولايات المتحدة.

وفي يوليو/تموز، عقد بايدن اجتماعا في البيت الأبيض مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الذي لا تتعدى وظيفته المقام الرمزي التشريفي حيث تناول الرئيسان موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والبرنامج النووي الإيراني.

وقبل ذلك اللقاء، أجرى بايدن محادثة هاتفية مع نتنياهو، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى أوسع توافق ممكن في النقاش الدائر حول جهود الإصلاح القضائي.