قائد الجيش السوداني يتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط الصراع المستمر

توجه عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أنهكت بلاده معارك يخوضها الجيش ضد قوات الدعم السريع

توجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة، فيما أنهكت بلاده معارك يخوضها الجيش تحت قيادته ضد التنظيم شبه العسكري المعروف بـ "قوات الدعم السريع" بقيادة حميدتي.

ومن المقرر أن يلقي البرهان المرفوق بوفد سوداني كلمة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الذي يجلس في رئاسته منذ الإطاحة بحكومة عمر البشير بعد انقلاب للعسكر الذي ركب موجة احتجاجية للجماهير السودانية التي خرجت للتنديد بحكم البشير الفاسد عام 2022.

ASHRAF SHAZLY / AFP رئيس أركان الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية خلال حفل أقيم في الخرطوم، السودان.

وفي الأسابيع الأخيرة، غادر قائد الجيش الخرطوم لصالح سلسلة من الزيارات الدبلوماسية إلى الخارج استهلها في مصر ثم قطر فالسعودية.

وتأتي هذه الدفعة الدبلوماسية بعد انتقاله إلى بورتسودان أواخر الشهر الماضي، بعد أن كان تحت الحصار في مقر الجيش في الخرطوم منذ اندلاع الأعمال العدائية مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة نائبه السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو، في 15 نيسان/أبريل.