بايدن يدعو نتنياهو رسميًا لزيارة واشنطن قبل نهاية عام 2023

دعا الرئيس بايدن نتنياهو لزيارة واشنطن العاصمة قبل نهاية العام لمواصلة التعاون المباشر بشأن مجموعة من القضايا التي تم استعراضها في اللقاء بشكل سريع

التقى الرئيس جو بايدن اليوم في نيويورك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وتمنى الرئيس لرئيس الوزراء وشعب إسرائيل سنة جديدة سعيدة خلال الأعياد اليهودية.

وأكد الرئيس بايدن من جديد على العلاقة الثابتة بين البلدين، والتي تقوم على أساس القيم الديمقراطية المشتركة، والتزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل. وخلال الاجتماع، أكد الزعيمان التزامهما بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبدًا، بالإضافة إلى التعاون الوثيق المستمر بين إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة جميع التهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها.

AP Photo/Susan Walsh الرئيس جو بايدن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. وكان بايدن في نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.

هذا ودعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة واشنطن العاصمة قبل نهاية العام لمواصلة التعاون المباشر بشأن مجموعة من القضايا التي تم استعراضها في اللقاء بشكل سريع، على أن يتبعه لقاء ثنائي مباشرة.

كما تشاور الزعيمان بشأن التقدم المحرز نحو إنشاء منطقة شرق أوسط أكثر تكاملا وازدهارا وسلاما، بما في ذلك من خلال الجهود المبذولة لتعميق وتوسيع التطبيع مع دول المنطقة.

ورحب الزعيمان بالإعلان التاريخي الذي صدر في مجموعة العشرين لتطوير الممر الاقتصادي للهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، وناقشا كيف يمكن للمشروع أن يفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها من خلال الاستثمار وأشكال جديدة من التعاون عبر القارتين. ورحب الزعيمان وفريقهما باحتمال عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة منتدى النقب لمواصلة تعزيز مبادرات التكامل الإقليمي، فضلا عن تعميق الحوار التكنولوجي المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

AP Photo/Susan Walsh الرئيس جو بايدن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. وكان بايدن في نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالتوتر والعنف المستمر في الضفة الغربية، أكد الرئيس على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي، والحفاظ على جدوى حل الدولتين، وتعزيز السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا الرئيس بايدن جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال الاجتماعات التي عقدت في وقت سابق من هذا العام في العقبة، والأردن، وشرم الشيخ في مصر، والتي تشمل الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير الأحادية الجانب.

واتفق الزعيمان والفريقان المرافقان لهما على التشاور مع الشركاء الإقليميين بهدف عقد اجتماع قريبا بصيغة العقبة والشرم. كما كرر الرئيس قلقه بشأن أي تغييرات جوهرية في النظام الديمقراطي الإسرائيلي، في غياب أوسع إجماع ممكن.