نتنياهو يلتقي رئيسي ملاوي وجنوب السودان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

رحب رئيس الوزراء بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين مؤكدا عزمه على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) برئيس دولة ملاوي (شرق إفريقيا) لازاروس تشاكورا ورئيس جنوب السودان سلفا كير، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

رحب رئيس الوزراء بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وأكد أنه عازم على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية وزيادة التعاون في مجالات الابتكار والزراعة والأمن الغذائي والمياه.

Avi Ohayon/GPO رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إلى اليمين) يصافح رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا في نيويورك، الولايات المتحدة.

كما أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن استعداد إسرائيل للتعاون الذي يمكن أن يساهم في استقرار وازدهار أفريقيا. ودعا رئيس الوزراء الزعيمين لزيارة إسرائيل، اللذين أعربا عن سعادتهما بقبول الدعوة.

يُذكر أن وزير خارجية ملاوي ايزنهاور مكاكا صرح بنهاية عام 2020 خلال اجتماع له في إسرائيل مع نظيره الاسرائيلي غابي اشكنازي أن بلاده ستقوم بفتح سفارة لها في اسرائيل وستقيمها في مدينة القدس حتى نهاية صيف 2021.

يبلغ تعداد السكان في مالي 21 مليون وهي تقيم علافات مع إسرائيل منذ عام 1964 وسبق لإسرائيل أن أقامت سفارة في الماضي في العاصمة ليلونغوي. أما جنوب السودان التي حصلت على استقلالها في 2011 فيبلغ تعداد سكانها ما يقارب 8 ملايين نسمة، وتبحث في سبل النهوض باقتصادها في أعقاب حرب أهلية مدمرة.