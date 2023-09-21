بن سلمان عن التطبيع مع إسرائيل: الأمر جدي وسأعمل مع المسؤولين في إسرائيل أيا كانوا

وقال "إذا حققنا انفراجة في التوصل إلى اتفاق يوفر للفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة، فسنعمل مع أي شخص موجود هناك"

أجرت قناة فوكس نيوز الأميركية مقابلة نادرة للغاية، الأربعاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدلى خلالها بتصريحات غير مسبوقة بخصوص التقدم في عملية التطبيع السعودية الإسرائيلية. وقال بن سلمان أمس إن حكومته "تقترب كل يوم من اتفاق مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وعندما سئل عن جهود "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل، نفى بن سلمان أيضا التقارير التي تفيد بأن السعودية أوقفت المفاوضات، وهو ما أكد أنه "غير صحيح".

كل يوم نقترب، أكثر فأكثر، يبدو الأمر جديًا لأول مرة. وقال: "علينا أن نرى كيف ستسير الأمور". وأصر على أن بلاده يمكن أن تعمل مع إسرائيل، بغض النظر عمن هو المسؤول، واصفا الصفقة بأنها "أكبر صفقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة"، والتي قال إنها ستستمر، بناء على اتفاقيات تتعلق بمعاملة الفلسطينيين.

وقال "إذا حققنا انفراجة في التوصل إلى اتفاق يوفر للفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة، فسنعمل مع أي شخص موجود هناك"، مكررا أنه لا يستطيع الخوض في مزيد من التفاصيل لكنه يريد أن يرى "حياة أسهل للفلسطينيين".

موضوع التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية جذب اهتماما عالميا هذا الأسبوع، وتصدر الأجندة الأميركية – الإسرائيلية في الوقت الذي يتواجد زعماء العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.

AP Photo/Susan Walsh الرئيس جو بايدن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. وكان بايدن في نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد التقى في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تبادل الزعيمان رؤيتهما لإقامة علاقة بين الدولة اليهودية والإسلامية، مما قد يمثل نهاية الصراع العربي الإسرائيلي.

كما بعث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الآمال في مثل هذا الواقع يوم الأربعاء عندما قال إن الاتفاق مع الرياض "في متناول اليد".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تستكشف الولايات المتحدة إمكانية إبرام اتفاقية أمنية تشبه تلك مع حلفائها الآسيويين كحافز للسعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأكدت واشنطن أيضًا أن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمرة، وسط تقارير متضاربة تفيد بأن الرياض علقت مثل هذه المناقشات.حذّر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مساء الأربعاء في نيويورك من أنّه إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فإنّ ذلك سيشكّل خيانة للقضية الفلسطيينية من جانب المملكة.

في المقابل، حذّر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مساء الأربعاء في نيويورك من أنّه إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فإنّ ذلك سيشكّل خيانة للقضية الفلسطيينية من جانب المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.