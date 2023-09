الرئيس السوري الأسد يصل إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ

وصل الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته إلى مدينة هانغتشو حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الأسد للصين منذ بدء الحرب في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمن.

ويرافق الرئيس الأسد “وفد سياسي واقتصادي”. وبحسب ما ورد ستركز الاجتماعات المقبلة في هانغتشو وبكين على دور الصين في إعادة إعمار سوريا بعد 12 عامًا من الصراع.