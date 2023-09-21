الرئيس السوري الأسد يصل إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ

وسيحضر الأسد أيضًا افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو يوم السبت، إلى جانب زعماء العالم الآخرين مثل ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، وولي عهد الكويت

وصل الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته إلى مدينة هانغتشو حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الأسد للصين منذ بدء الحرب في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمن.

ويرافق الرئيس الأسد “وفد سياسي واقتصادي”. وبحسب ما ورد ستركز الاجتماعات المقبلة في هانغتشو وبكين على دور الصين في إعادة إعمار سوريا بعد 12 عامًا من الصراع.

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وسيحضر الأسد أيضًا افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو يوم السبت، إلى جانب زعماء العالم الآخرين مثل ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، ورئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال.

والصين هي الدولة غير العربية الثالثة التي تستضيف الأسد منذ بدء الحرب في سوريا التي أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص وشردت الملايين. وفي وقت سابق، التقى الأسد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في مارس/آذار. كما زار طهران في مايو 2022.

لقد دعمت بكين دمشق باستمرار على الساحة الدولية. وقد منع الوفد الصيني فرض عقوبات الأمم المتحدة على الأسد في ثماني مناسبات، وصوت ضد إنشاء هيئة مستقلة من شأنها تقييم مصير أكثر من 130 ألف سوري مفقود في الصراع.

ولا تسلط زيارة الأسد الضوء على سعيه للخروج من العزلة الدبلوماسية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على طموحات بكين في الشرق الأوسط. وتم إعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية في مايو/أيار بعد تعليق عضويتها في عام 2011، وهو ما يمثل عودة كبيرة لدمشق.

SANA via AP, File الرئيس السوري بشار الأسد

وبصرف النظر عن آفاق مشاريع إعادة الإعمار التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في سوريا، تعمل الصين على توسيع نفوذها الإقليمي من خلال مشروع الحزام والطريق، الذي يواجه الآن تحديًا من الممر الذي أعلنته الولايات المتحدة مؤخرًا والذي سيمتد من الهند عبر الشرق الأوسط، إلى أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا العام، توسطت الصين في التقارب السعودي الإيراني، وأعلنت استعدادها للتوسط في محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين. وفي أعقاب هذا التصريح، قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة إلى بكين في شهر حزيران/يونيو. وفي أغسطس/آب، دعت منظمة البريكس، حيث تلعب الصين دورا بارزا، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران لتصبح أعضائها الجدد.