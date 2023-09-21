محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية تتعرض لاختراق سيبراني

خدمات المحكمة الجنائية الدولية، اكتشفت في نهاية الأسبوع المنصرم، نشاطا شاذا يؤثر في أنظمة المعلومات الخاصة بها، وتم اعتماد تدابير فورية للرد على الحادث

قالت المحكمة الجنائية الدولية في منشور لها على منصة "إكس"، إنها"خدمات المحكمة الجنائية الدولية، اكتشفت في نهاية الأسبوع المنصرم، نشاطا شاذا يؤثر في أنظمة المعلومات الخاصة بها" وأضافت "لقد تم اعتماد تدابير فورية للرد على حادث الأمن السيبراني هذا والتخفيف من تأثيره"

وأشارتا المحكم إلى أن إنها تحقق حاليًا في الحادث بمساعدة السلطات الهولندية، (هولندا هي الدولة المضيفة للمحكمة)، معربة عن "امتنانها للدولة المضيفة على تعاونها الممتاز والاستجابة الفورية والدعم المقدم فيما يتعلق بهذا الحادث".

وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة فيما يتعلق بمدى طبيعة الهجوم السيبراني وتأثيره في أنظمة المحكمة، أو إن كان الجناة تمكّنوا من الوصول إلى أي بيانات أو ملفات من شبكتها أو تسريبها، وكشفت المحكمة فقط أنها "تواصل تحليل تأثير هذا الحادث وتخفيفه"، مع التركيز في "ضمان استمرار العمل الأساسي للمحكمة".