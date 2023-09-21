نتنياهو للرئيس الكوري الجنوبي: "إذا تعاونا، فسنحقق نجاحًا أكبر معًا"

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقي برئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية (الأربعاء) برئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي محادثتهم، استعرض القادة قائمة طويلة من مجالات التعاون، واتفقوا على إجراء عمل منسق من أجل دراسة الإمكانيات الكامنة في كل موضوع. كما ناقش الطرفان القضايا الدولية والإقليمية الحالية في محادثتهما.

Avi Ohayon, GPO رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول

وقال نتنياهو للرئيس الكوري: "شكرا سيدي الرئيس، يسعدني أن أرحب بكم. تتمتع إسرائيل وكوريا الجنوبية بفرص عظيمة، فكلانا دولتان ديمقراطيتان تعملان على تطوير تقنيات تطلعية نحو المستقبل. وعادة ما أقول إن "المستقبل ملك لأولئك الذين يشجعون الابتكار، ونحن كذلك، كلا البلدين يبرزان في الابتكار والتنوّ، إذا تعاونا، سنحقق أكثر نجاحًا معًا"

وقال نتنياهو: "سأغتنم هذه الفرصة لأدعوك لزيارة إسرائيل. وبذلك ستكون أول رئيس كوري جنوبي يزور إسرائيل. أتذكر باعتزاز زيارتي لبلدكم، وستكون زيارتكم لنا فرصة ممتازة لتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة".

وأردف نتنياهو "في هذه المناسبة، يجب أن تضم إلى زيارتك وفد من رجال الأعمال من مجالات التكنولوجيا، حتى نتمكن من العمل معًا - ليس فقط لتسريع التجارة بيننا في المستقبل، ولكن أيضًا لتعزيز مشاريعنا المشتركة في البحث والتطوير. وبهذه الروح أرحب بك هنا كصديق عظيم لإسرائيل".