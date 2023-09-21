اختتام مناورة جويّة مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة

وأجرت مديرية الدفاع بوزارة الأمن الإسرائيلية، ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA)، ونظام الدفاع الجوي للقوات الجوية، وقوة مهام الدفاع الصاروخي الأمريكية، مناورة مشتركة في الأسابيع الأخيرة للتعامل مع وابل الصواريخ على إسرائيل.

تم التدريب في المختبر القتالي التابع لشركة "Elbit Systems"، والذي يسمح بمحاكاة جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأمريكية في منشأة واحدة فريدة ويقدم أيضًا بيانات في الوقت الفعلي تساعد في إجراء تحقيق شامل للتدريب وبما يتوافق مع ا أي تحديث في إجراءات تشغيل الأنظمة.

وخلال التمرين المشترك، قامت القوات الإسرائيلية بتفعيل كافة أنظمة الدفاع المتعددة الطبقات تشمل نظام الأسهم، مقلاع داود، القبة الحديدية، والباتريوت. وقامت القوات الأمريكية بتفعيل أنظمة الأسلحة باتريوت، AEGIS و – THAAD.