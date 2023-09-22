نتنياهو: الكونغو ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

نتنياهو: الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، وأعلن الاثنان في نهايته أن إسرائيل ستفتح سفارة في العاصمة كينشاسا. وأن الكونغو ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

Marc Israel Sellem/POOL/ Flash 90 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتب رئيس الوزراء في القدس ، إسرائيل.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، بحث الجانبان خلال لقائه مع الرئيس الكونغولي تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والأمن والسيبراني. وقال نتنياهو في بيانه في ختام اللقاء "أجرينا محادثة مثمرة للغاية مع رئيس الكونغو. واتفقنا على أن تفتح إسرائيل سفارة في كينشاسا وأن تنقل الكونغو سفارتها من تل أبيب إلى القدس". ووفقا له فإن "هذان إعلانان جيدان وأعتقد أنهما يعكسان رغبتنا المشتركة في تعزيز علاقاتنا".

وقال تسيسكادي: "لقد أجرينا محادثات ممتازة مع نتنياهو. وتناولت المحادثات علاقاتنا الممتازة وسبل تعزيزها بشكل أكبر". وأضاف: "ناقشنا أيضا كيفية التقريب بين البلدين من خلال تطوير المزيد من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن والدفاع السيبراني. وللتأكيد على ذلك، وافقت إسرائيل على فتح سفارة في كينشاسا، ومن ناحية أخرى، جمهورية الكونغو الديمقراطية وافقت على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس”.

Avi Ohayon, GPO رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول

وفي وقت سابق، التقى نتنياهو أيضا مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، ودعاه لزيارة إسرائيل. وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية. وقال نتنياهو في بداية اللقاء إن "البلدين يطوران تكنولوجيات تستشرف المستقبل، وإذا تعاونا سنحقق نجاحا أكبر". وأضاف رئيس الوزراء أن زيارة الرئيس لإسرائيل "ستكون فرصة لتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة".

وخارج الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو، تجمع عشرات اليهود الأميركيين في مظاهرة دعم لرئيس الوزراء، في مظاهرة مضادة للاحتجاج على "التعديلات القضائية" التي ترافق نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة. وخلال المظاهرة التي نظمتها لوّح المتظاهرون، من عدة منظمات يمينية، بالأعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها "نيويورك تحب نتنياهو"، حتى أنه التقى بمنظمي التظاهرة قبل بدايتها، وشكرهم على دعمهم.