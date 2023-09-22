السعودية، إيران و"التعديلات القضائيّة": نتنياهو يعود إلى المنصة المركزيّة في الأمم المتحدة

الموضوع الرئيسي لخطاب رئيس الوزراء سيكون رؤية السلام الإقليمي، ويأتي ذلك في أعقاب المحادثات المتقدمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية

سيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت نيويورك، ووفقا للتقديرات فمن المتوقع أن يكون خطاب نتنياهو هذه المرة مختلفًا عن خطاباته السابقة التي جعل فيهم القضية الإيرانية على رأس سلّم أولويات بلاده.

ورغم أن قضية إيران وسعيها للحصول على الأسلحة النووية ستطرح هذه المرة أيضا، إلا أن الموضوع الرئيسي لخطاب رئيس الوزراء سيكون رؤية السلام الإقليمي، ويأتي ذلك في أعقاب المحادثات المتقدمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الاتفاق الإقليمي، الذي يتضمن أيضا اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية. ومن المفترض أن يتناول نتنياهو في خطابه أيضا قضية التعديلات القضائية باشارة الى القيم الديمقراطية والتوازن بين السلطات.

وتظاهر قادة الاحتجاج على خطة "التعديلات القضائية" مرة أخرى هذه المرة بالقرب من مبنى الأمم المتحدة.من جهة أخرى، وقبيل خطاب نتنياهو في الجمعية العامة، أطلقت المنظمات اليمينية حملة دعم لنتنياهو من قبل الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة. وتم إطلاق الحملة أمس في قلب "تايمز سكوير" في نيويورك. وكانت لافتات الدعم التي ظهرت في مجمع تايمز سكوير تقول "شكرا لك بيبي - الشعب اليهودي يدعمك".

خطاب نتنياهو الذي سيستمر كالمعتاد حتى اللحظة الأخيرة، سيركّز من ناحية على توسيع دائرة السلام وإمكانية تحقيق اتفاق تاريخي مع السعودية، ومن ناحية أخرى على التهديد الإيراني لإسرائيل، الشرق الأوسط والعالم أجمع. ومن المنتظر أن يشير رئيس الوزراء إلى أن هذه فترة فرص كبيرة، ومن ناحية أخرى تحمل معها مخاطرًا كبيرة.

ويأتي ظهور نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الليلة الماضية في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إننا “في كل يوم نقترب من اتفاق مع إسرائيل”.

وفي إسرائيل، فوجئوا بسرور بكلمات بن سلمان حول محادثات التطبيع، لكنهم لم يعجبهم كثيرًا الجزء الذي قال فيه: "إذا كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، فيجب أن نمتلكها أيضًا". بمعنى آخر، تحدث ولي العهد السعودي عن سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وهو ما تخاف منه إسرائيل بشدة.