الرئيس الصيني شي جين بينغ يستضيف نظيره السوريّ بشّار الأسد

جاء هذا اللقاء كجزء من أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الأسد إلى الصين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بهدف تأمين الدعم الماليّ لبلاده

انطلقت محادثات رسمية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره السوري بشار الأسد، ظهر اليوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام رسمية صينية. وقال الرئيس الصيني لنظيره السوري: مستعدون لتعزيز التعاون مع دمشق، مضيفا أن بكين ودمشق ستقيمان شراكة استراتيجية.

SANA via AP, File الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق سوريا

ومثل وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة هانغتشو في شرق الصين أمس الخميس في أول زيارة للبلاد منذ عام 2004 خطوة جديدة لإنهاء عزلة دبلوماسية استمرت أكثر من عقد في ظل العقوبات الغربية وفرصة لبكين لتعزيز جهودها في الشرق الأوسط وتحدي النفوذ الاميركي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى يوم الجمعة بالرئيس السوري بشار الأسد في مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين".

وقال شي، بحسب بيان للاجتماع أذاعته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية "اليوم، سنعلن بشكل مشترك عن إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، والتي ستصبح معلما هاما في تاريخ العلاقات الثنائية".

ووصل بشار الأسد، الخميس، إلى الصين، مرفوقا بزوجته أسماء الأسد، حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع شي جين بينغ وعدد من قادة الدول. وهذه أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى هذا البلد منذ أكثر من عقد.