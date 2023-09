رئيس حكومة إسبانيا يؤيّد حلًا سياسيًا متفق عليه في إطار أممي لحل النزاع في الصحراء الغربيّة

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال مداخلته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بخصوص ملف الصحراء الغربية، إن "إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

