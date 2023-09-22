رئيس حكومة إسبانيا يؤيّد حلًا سياسيًا متفق عليه في إطار أممي لحل النزاع في الصحراء الغربيّة

رئيس حكومة إسبانيا يعرب بكلمته عن تأييده لحل سياسي متفق عليه في إطار أممي لحل النزاع في الصحراء الغربيّة

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال مداخلته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بخصوص ملف الصحراء الغربية، إن "إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

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وقرر سانشيز قبل سنة تقريبًا دعم مقترح الحكم الذاتي الذي طرحته المملكة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء، وأكد هذه المرة بأن الحل يجب أن يكون في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وتجنب بيدرو سانشيز السنة الماضية الحديث عن الحكم الذاتي، وكرر هذه السنة الموقف نفسه في خطابه. وبعد حديثه عن دور مبعوثي الأمم المتحدة في مختلف النزاعات الدولية، قال حرفيا حول نزاع الصحراء “علاقة بنزاع الصحراء الغربية، إسبانيا تؤيد حلا سياسيا متفقا عليه في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”. ويضيف “عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هام ويحظى بتأييد كامل من حكومة إسبانيا".

ومن خلال خطابه هذا، الذي لم يشر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى دعم الحكم الذاتي، واعتمد في الفقرات الخاصة بالصحراء على مضمون قرارات مجلس الأمن، فإن موقفه لا يختلف نهائيا عن موقف معظم دول أوروبا ومنها فرنسا.