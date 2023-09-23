استياء من قبل اردوغان بسبب الألوان التي زينت قاعة اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكن مرتاحا لاستخدام الأمم المتحدة "ألوان مجتمع المثليين" في قاعة الجمعية العامة

وفقا لوكالة رويترز للأنباء نقلا عن تقارير إعلامية تركية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكن مرتاحا لاستخدام الأمم المتحدة "ألوان مجتمع المثليين" في قاعة الجمعية العامة.

TIMOTHY A. CLARY / AFP المندوبون يشاهدون عرضًا بالفيديو خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية لأهداف التنمية المستدامة في مدينة نيويورك في 18 سبتمبر 2023، قبل انعقاد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت التقارير عن أردوغان اهتمامه بالتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتقديم شكوى إليه بشأن هذا الأمر. وبحسب التقرير، كان أردوغان يشير إلى الألوان التي تم اختيارها لتزيين القاعة استعدادا لقمة "أهداف التنمية المستدامة" التي عقدت في المكان هذا الأسبوع.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله: "الشيء الوحيد الذي أزعجني على وجه الخصوص، هو أنه عند مدخل قاعة الجمعية العامة - ترى ألوان مجتمع المثليين على درجات المدخل وفي أماكن أخرى".

وعقدت قبيل جلسة الجمعية العامة قمة "أهداف التنمية المستدامة" في مقر الأمم المتحدة - وهي خطة للأمم المتحدة لمكافحة الجوع والفقر وتغير المناخ. تتضمن الخطة 17 إجراءً سياسيًا، ويتم عرضها بـ 17 لونًا مختلفًا.

في ظل حكم أردوغان، ساء الموقف تجاه أعضاء مجتمع المثليين في تركيا، وتتعرض مسيرات الفخر للاضطهاد من قبل الشرطة التركية.