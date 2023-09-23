رغم الخلافات.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

وجدد هاني سويلم، الإشارة إلى أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة “انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015″

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أباب، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، اليوم السبت، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر، إن "الجولة تأتي في إطار استكمال المفاوضات السابقة التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/آب الماضي، “بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر”.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن بلاده "ستواصل التعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين، بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية… وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".

وجدد هاني سويلم، الإشارة إلى أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة “انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015″، مؤكدا أن “استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها”، وفق “الحرة”.

وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها مصر عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.