الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ “أتاكمز” وهذه مميزاتها

مدى صواريخ “أتاكمز” يصل إلى نحو 190 ميلا (حوالي 306 كلم)، وهو ضعف مدى الصواريخ التي تمتلكها أوكرانيا من العهد السوفيتي

أفادت عدة تقارير إخبارية، أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز “أتاكمز”، القادرة على حمل ذخائر عنقودية.

وكشفت شبكة “إن بي سي” الأميركية، نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين ومسؤول في الكونغرس، قولهم إن "الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ أتاكمز”.

من جهتها، نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، عن مصادر تحدثت شريطة عدم ذكر هويتها، أن المباحثات حول الموافقة على هذه الصواريخ “وصلت لوكالات الأمن القومي، ولجان في مجلس النواب الأميركي”.

وبحسب “واشنطن بوست”، فإن مدى صواريخ “أتاكمز” يصل إلى نحو 190 ميلا (حوالي 306 كلم)، وهو ضعف مدى الصواريخ التي تمتلكها أوكرانيا من العهد السوفيتي من طراز “أو تي آر-21 توشكا”.

يسمح هذا المدى لكييف، بإصابة مواقع القيادة ومخازن الذخيرة والطرق اللوجستية خلف الخطوط الأمامية، التي تحتمي خلفها القوات الروسية.

وتحمل هذه الصواريخ رؤوسا حربية من فئة “WDU18″، بوزن يبلغ 500 باوند (نحو 227 كيلوغرام)، وبحسب شركة “لوكهيد مارتن”، فإن “نظام الصواريخ التكتيكية أتاكمز أرض-أرض، قادر على ضرب أهداف تتجاوز نطاق مدافع الجيش وصواريخ أخرى”.

وأوضحت الشركة أنه يتم إطلاق صواريخ أتاكمز من قاذفات “MLRS M270 وM270A1”، ولفتت إلى أن صواريخ أتاكمز كانت “ناجحة جدا” عندما تم استخدامها في عملية عاصفة الصحراء (حرب الخليج الثانية).