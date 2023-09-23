الولايات المتحدة الأمريكية: ينبغي لإسرائيل أن تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة هذا الأسبوع

بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، من المفترض أن يتمكن الإسرائيليون من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة

أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بشكل غير رسمي، على هامش اللقاء بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، أن البلاد استوفت جميع الشروط للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي. ومن المفترض أن تصدر واشنطن إعلانًا رسميًا بهذا الخصوص هذا الأسبوع.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين كبار، فمن المتوقع أن يوقع وزير الخارجية أنتوني بلينكن على "طلب" إسرائيل للبرنامج في 27 سبتمبر/أيلول، وفي اليوم التالي، سيوقع وزير الدفاع الداخلي أليخاندرو مايوركس الإعلان الرسمي الذي بموجبه انضمت البلاد إلى البرنامج.

ومن الآن فصاعدا، ستبدأ عملية تطبيق الإعفاء، والتي ستستمر ما بين أربعة وستة أسابيع. وبحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، من المفترض أن يتمكن الإسرائيليون من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة.

وكل ما عليهم فعله هو التسجيل على موقع ESTA ودفع 21 دولارًا للحصول بسرعة على تصريح دخول إلى البلاد صالح لمدة عامين.

ويشكل هذا التطور تتويجا للمفاوضات التي بدأت في السنوات الأخيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة.