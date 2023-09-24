نتنياهو يغادر نيويورك عائدا إلى إسرائيل ويصف الزيارة بـ "الناجحة للغاية"

غادر نتنياهو في وقت مبكر من صباح الأحد الولايات المتحدة بعد زيارة وصفها بالناجحة لا سيما أنها اشتملت على لقاء داعم مع الرئيس الأميركي جو بايدن

غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت مبكر من صباح الأحد الولايات المتحدة بعد زيارة وصفها بالناجحة لا سيما أنها اشتملت على لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث أكد الأخير على ما يجمع البلدين من علاقة لا تنفصم.

وكان نتنياهو قد افتتح زيارته في كاليفورنيا في لقاء "مهم مع إيلون ماسك وشخصيات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي سيؤثر على مستقبلنا جميعاً" وفق تعبير نتنياهو.

وأضاف رئيس الوزراء الذي تحدث إلى طاقمه في رحلة العودة "في نيويورك كان لي لقاء ممتاز مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ناقشنا فيه توسيع دائرة السلام، استمراراً لاتفاقيات إبراهيم التي أبرمناها قبل ثلاث سنوات. كما التقيت بحوالي عشرين رئيس دولة من القارات الخمس الذين طلبوا جميعًا تدشين علاقات معنا. حتى أن اثنين منهم أعلنا عن نقل سفارتهما إلى القدس، وهي بشرى سارة للعام الجديد.

AP Photo/Susan Walsh الرئيس الأمريكي جو بايدن (على اليمين) يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك بالولايات المتحدة.

وأشار نتنياهو إلى لقائه بهنري كيسنجر والعديد من الشخصيات الأخرى، بما في ذلك رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. كما لفت رئيس الوزراء إلى مشاركة زوجته سارة في عدد من الفعاليات إلى جانب زوجات الزعماء، ومن بينهن زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن.

Avi Ohayon / Israel Government Press Office رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك، 21 سبتمبر 2023

وأضاف نتنياهو "جرى بث الخطاب الذي ألقيته في الأمم المتحدة على الهواء مباشرة ليس فقط على شبكات الأخبار الأمريكية، ولكن هذه المرة أيضًا بطريقة غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية - وهذه أيضًا إشارة جيدة للعام الجديد.

في البلاد، تنتظر رئيس الوزراء موجة من المعارضة ضد التقدم بمسار اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي، بثمن تقديم تنازلات للفلسطينيين وهو ما يرفضه من حيث المبدأ والجوهر معسكر اليمين المتشدد في الحكومة والذي يتمثل بكتلة ايتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.